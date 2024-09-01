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23:46, 1 сентября 2024Россия

Раскрыты детали конфликта со стрельбой в центре Москвы

Mash: конфликт в ресторане «Аист» на Патриарших прудах начался внутри заведения
СюжетДТП в Москве:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Конфликт в ресторане «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы начался внутри заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчины начали спорить в ресторане, затем они вышли на улицу. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу. В настоящий момент их допрашивают сотрудники полиции.

О стрельбе около ресторана «Аист» стало известно 1 сентября. Прибывшие на место полицейские оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Стрелявший был задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее полицейские задержали четырех участников конфликта со стрельбой, устроенной в центре Москвы. Конфликт на улице Плющиха произошел вечером 14 февраля во время оформления ДТП с незначительными механическими повреждениями транспортных средств.

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      Маргарита Пименова
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