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07:24, 15 февраля 2024Силовые структуры

Четырех участников конфликта со стрельбой в Москве задержали полицейские

Силовики задержали 4 участников конфликта со стрельбой в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Полицейские задержали четырех участников конфликта со стрельбой, устроенной в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По информации ведомства, конфликт на улице Плющиха произошел вечером 14 февраля во время оформления ДТП с незначительными механическими повреждениями транспортных средств. В какой-то момент обе стороны достали имеющееся при себе травматическое оружие и применили его в сторону оппонентов.

В настоящее время личности всех участников конфликта установлены силовиками. Трое из них обратились за медицинской помощью, а четвертого доставили в отдел полиции.

Ранее МВД возбудило уголовное дело после драки мигрантов со стрельбой в столичном кафе. Их действий квалифицировали по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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