Mash: около ресторана «Аист» на Патриарших прудах в Москве произошла стрельба

Около ресторана «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

«Началось с классического конфликта: гости повздорили, один достал травмат и начал пальбу», — говорится в публикации. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Стрелявший был задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее неизвестный ударил ножом мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, около ресторана «Аист».