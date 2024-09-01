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23:17, 1 сентября 2024Россия

В центре Москвы произошла стрельба

Mash: около ресторана «Аист» на Патриарших прудах в Москве произошла стрельба

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Около ресторана «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

«Началось с классического конфликта: гости повздорили, один достал травмат и начал пальбу», — говорится в публикации. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Стрелявший был задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее неизвестный ударил ножом мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, около ресторана «Аист».

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      Маргарита Пименова
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