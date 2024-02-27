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18:48, 27 февраля 2024Силовые структуры

Мужчина устроил стрельбу около московского ресторана и был задержан Росгвардией

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил стрельбу около ресторана в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, сигнал тревоги поступил накануне ночью с одного из охраняемых ресторанов на улице Лесной. Администратор заведения пояснила, что в ресторанный дворик въехал автомобиль, из которого доносилась громкая музыка. В какой-то момент один из пассажиров достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил из него в воздух.

Вскоре злоумышленника задержали — им оказался 23-летний москвич, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали сотрудникам полиции. Уточняется, что при задержании оружие у него не обнаружили.

Ранее следователи в Туле возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил из газового пистолета в лицо полицейскому.

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      Олеся Мицкевич
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