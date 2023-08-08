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00:47, 8 августа 2023Россия

Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах

Mash: неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах в центре Москвы

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Неизвестный пырнул ножом мужчину на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, около ресторана «Аист». В ходе конфликта неизвестный мужчина достал нож и ударил им в живот оппоненту, а затем убежал.

Свидетели также рассказали, что раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров — они оказались рядом и вызвали медиков.

Ранее в Следственном комитете (СК) России по Кемеровской области сообщили, что суд рассмотрит дело 78-летнего местного жителя, порезавшего полицейского. Правоохранители приехали в квартиру дома города Гурьевск по вызову женщины о бытовом конфликте с фигурантом. Россиянин не хотел слушать силовиков и ударил одного из них ножом в руку.

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    Марина Совина
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