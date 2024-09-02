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01:07, 2 сентября 2024Силовые структуры

Драка со стрельбой произошла в центре Москвы

Прокуратура: около ресторана на Малой Бронной в Москве произошла стрельба

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram.

Уточняется, что конфликт произошел в ресторане на Малой Бронной. Во время драки было применено травматическое оружие. Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы

Информация о пострадавших не сообщается.

По данным СМИ, очевидцы слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала возможного участника конфликта со стрельбой в Москве. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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      Марина Совина
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