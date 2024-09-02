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12:09, 2 сентября 2024Бывший СССР

Полковник указал на изменившиеся приоритеты ВСУ

Полковник Матвийчук: ЛНР отошла на второй план для ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Интенсивность атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую народную республику (ЛНР) снизилась не из-за усталости украинских военных, а ввиду смены приоритетов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ЛНР сейчас просто отходит на второй план в рамках задач, которые решают ВСУ. На первом месте сейчас, конечно, южно-донецкое направление, Курск. Поэтому часть боеспособных войск сняли и перекинули на Курск, Харьков, Часов Яр, — объяснил полковник. — Потому, я думаю, мы не должны так радоваться».

По словам Матвийчука, атак на ЛНР стало меньше ввиду недостатка сил и средств. Но ВСУ все равно продолжат выполнять свои задачи и будут активизироваться на других участках фронта.

«Сейчас просто идет перегруппировка войск, у них сейчас немного другие цели. ЛНР пока просто отошла на второй план для ВСУ», — заключил военный.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко связал снижение интенсивности атак в августе с усталостью ВСУ.

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