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08:07, 2 сентября 2024Мир

Польша подняла в воздух истребители из-за активности российской авиации

ВС Польши: Варшава подняла в воздух истребители из-за активности авиации РФ

Фото: Ben Kupke / Unsplash

Польша подняла в воздух истребители. Об этом говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованного в социальной сети X.

В Варшаве уточнили, что данное решение связано с «интенсивной деятельностью дальней авиации России» ночью 2 сентября. «Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может повыситься уровень шума в связи с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Польские военные также отметили, что «приняты все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности польского воздушного пространства».

Ранее Польша поднимала авиацию 27 августа. Уточняется, что Варшава и ряд союзных стран по НАТО второй день подряд поднимали истребители в воздух из-за якобы действий России на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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