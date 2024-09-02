Польша подняла в воздух истребители из-за активности российской авиации

ВС Польши: Варшава подняла в воздух истребители из-за активности авиации РФ

Польша подняла в воздух истребители. Об этом говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованного в социальной сети X.

В Варшаве уточнили, что данное решение связано с «интенсивной деятельностью дальней авиации России» ночью 2 сентября. «Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может повыситься уровень шума в связи с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Польские военные также отметили, что «приняты все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности польского воздушного пространства».

Ранее Польша поднимала авиацию 27 августа. Уточняется, что Варшава и ряд союзных стран по НАТО второй день подряд поднимали истребители в воздух из-за якобы действий России на Украине.