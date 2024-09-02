Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:44, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик назвал Нью-Йорк самым большим разочарованием в жизни

Стендап-комик Дмитрий Коваль заявил, что его очень разочаровал Нью-Йорк

Кадр: Канал Коваля / YouTube

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль побывал в США и назвал Нью-Йорк разочарованием. Об этом он порассуждал в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

Коваль признался, что с детства хотел попасть в США и ожидал от своей поездки в страну особенного опыта. «Буду честен: Нью-Йорк — самое большое разочарование в моей жизни», — пожаловался он.

По словам юмориста, в городе сильно пахло мочой и марихуаной. Главную достопримечательность города — площадь Таймс-сквер — Коваль назвал нелепой. «Придите в "М-видео" в отдел с телевизорами и включите рекламу на разных», — описал комик свои впечатления от множества рекламных билбордов на площади Нью-Йорка.

Также Коваль назвал омерзительной еду в ресторанах. Он объяснил, что блюда пережаривают и добавляют в них много растительного масла. «Я очень много слышал истории про большие американские порции, но я думал, что они вкусные. А они отвратительные просто», — заявил он. При этом юморист отметил, что американский фаст-фуд ему понравился.

Ранее Коваль назвал одно преимущество России. Он заявил, что во всех российских городах в заведениях и сервисах доставки готовят вкусные блюда.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше