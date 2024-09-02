Популярный российский комик назвал Нью-Йорк самым большим разочарованием в жизни

Стендап-комик Дмитрий Коваль заявил, что его очень разочаровал Нью-Йорк

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль побывал в США и назвал Нью-Йорк разочарованием. Об этом он порассуждал в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

Коваль признался, что с детства хотел попасть в США и ожидал от своей поездки в страну особенного опыта. «Буду честен: Нью-Йорк — самое большое разочарование в моей жизни», — пожаловался он.

По словам юмориста, в городе сильно пахло мочой и марихуаной. Главную достопримечательность города — площадь Таймс-сквер — Коваль назвал нелепой. «Придите в "М-видео" в отдел с телевизорами и включите рекламу на разных», — описал комик свои впечатления от множества рекламных билбордов на площади Нью-Йорка.

Также Коваль назвал омерзительной еду в ресторанах. Он объяснил, что блюда пережаривают и добавляют в них много растительного масла. «Я очень много слышал истории про большие американские порции, но я думал, что они вкусные. А они отвратительные просто», — заявил он. При этом юморист отметил, что американский фаст-фуд ему понравился.

Ранее Коваль назвал одно преимущество России. Он заявил, что во всех российских городах в заведениях и сервисах доставки готовят вкусные блюда.