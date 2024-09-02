Причиной взрыва в жилом доме в российском городе назвали эксперименты с химикатами

Shot: взрыв в доме в Новороссийске произошел из-за экспериментов с химикатами

Взрыв в жилом доме в Новороссийске произошел из-за экспериментов с химикатами. Причину произошедшего назвал Shot в своем Telegram-канале.

Как утверждает Shot, версия о взрыве газа в доме не подтвердилась. По данным канала, один из жильцов экспериментировал с веществами, пытаясь самостоятельно изготовить в квартире легковоспламеняющуюся жидкость.

В итоге произошел взрыв, квартира выгорела изнутри, из окон выбило стекла. Пострадал один человек — житель, проводивший химические опыты.

Для каких целей мужчина пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость — неизвестно. Полиция проводит проверку.

Ранее в Пермском крае в жилом доме произошел взрыв, были разрушены три квартиры. Причиной произошедшего назвали взрыв газа.

