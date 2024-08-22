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12:02, 22 августа 2024Россия

В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

Разрушения после взрыва газа в жилом доме в Пермском крае сняли на видео

Фото: МЧС России

В доме в Пермском крае из-за взрыва газа были полностью разрушены три квартиры. Разрушения после случившегося сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео показали, что большая часть квартир на верхнем этаже разрушена. Фасад здания был выбит ударной волной. Под окнами дома стоят местные жители и эвакуированные жильцы.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в четырехэтажном доме города Кизел утром в четверг, 22 августа. О случившемся сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях. На место прибыли экстренные службы и глава округа Андрей Родыгин.

Число пострадавших при взрыве газа в Кизеле увеличилось

Изначально при взрыве в жилом доме в Пермском крае пострадали два человека. По данным Telegram-канала Shot, среди них оказались мужчина и женщина. Взрыв прогремел в соседней от них в квартире, причем в этот момент внутри никого не было.

Сообщается, что 61-летнего мужчину экстренно госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести. В больнице врачи диагностировали ему ожог верхних дыхательных путей. При этом 88-летняя пенсионерка отказалась от госпитализации, медики осматривают ее на месте происшествия.

Чуть позже появилась информация о третьем пострадавшем. В данный момент сотрудники МЧС разбирают завалы и продолжают поиск людей. По указанию мэра города спасатели выламывают двери в квартирах на верхних этажах, так как там могут находиться пенсионеры. В данный момент из здания эвакуированы 16 человек.

Кадр: Telegram-канал SHOT

В результате взрыва три квартиры были полностью разрушены

Взрывная волна полностью разрушила три квартиры на верхних этажах здания.

В МЧС подтвердили, что при взрыве также обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами многоквартирного дома. «Установлено, что (…) произошло обрушение межэтажных перекрытий (…), загорания нет», — подчеркнули в ведомстве.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Согласно одной из версий, причиной взрыва могла послужить неисправность газового оборудования, установленного на четвертом этаже здания.

В данный момент Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обстоятельства случившегося по-прежнему уточняются.

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      Наталья Анисеева
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