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11:11, 22 августа 2024Россия

Названа одна из версий взрыва газа в жилом доме в Пермском крае

Mash: взрыв газа в Пермском крае мог произойти из-за неисправности оборудования

Кадр: Telegram-канал MASH

Взрыв газа в Пермском крае мог произойти из-за неисправности оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрыв в четырехэтажном доме в городе Кизеле прогремел утром 22 августа.

По одной из версий, к взрыву привела неисправность газовой колонки на верхнем — четвертом — этаже. Взрывом выбило верхнюю часть фасада и разрушило стены между комнатами и квартирами.

По данным канала, число пострадавших в Кизеле увеличилось до трех, один из них находится в тяжелом состоянии. Ведутся спасательные работы.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва газа в Пермском крае. На ролике видно масштабы разрушений и столпившихся возле дома людей — вероятно, покинувших свои квартиры жильцов.

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      Алан Босиков
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