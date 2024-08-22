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10:04, 22 августа 2024Россия

Разрушения после взрыва газа в жилом доме в России сняли на видео

Shot опубликовал видео с места взрыва газа в Пермском крае

Появилось видео с места взрыва газа в Пермском крае. Короткий видеоролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Взрыв прогремел утром 22 августа в городе Кизел.

На кадрах видно разрушенные квартиры верхнего этажа. Фасад здания выбило взрывной волной. Под окнами дома стоят люди — вероятно, покинувшие свои квартиры жители.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России сообщает о разрушении межэтажных перекрытий. По данным Telegram-канала «112», есть пострадавшие — сведений об их числе и характере полученных травм нет.

Ранее из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом в Нижнем Тагиле. Здание признали не подлежащим восстановлению, его снесут.

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      Алан Босиков
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