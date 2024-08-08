Дом в Нижнем Тагиле полностью снесут после обрушения двух подъездов

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: дом, где обрушились два подъезда, признали аварийным

Дом в Нижнем Тагиле, где взрыв газа разрушил два подъезда, снесут. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале.

Согласно заключению специалистов, «эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания». Пятиэтажный дом, по словам мэра, признали аварийным.

В связи с этим жильцов дома на улице Сибирской расселят. По поручению губернатора Свердловской области местные власти начнут компенсационные выплаты.

Взрыв газа, как сообщалось ранее, мог произойти из-за действий четверых детей, которые почувствовали в квартире запах газа и проверили конфорку. Трое из них, предварительно, не выжили.

Газ взорвался в пятиэтажке Нижнего Тагила 1 августа. Он обрушил два подъезда дома, разрушив как минимум 25 квартир. Десять человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 жителей смогли спасти из-под завалов — они выжили.