Разрушивший два подъезда дома в Нижнем Тагиле взрыв связали с действиями четверых детей

Ural Mash: газ в доме в Нижнем Тагиле взорвался после проверки плиты детьми

Взрыв, разрушивший два подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле, мог произойти из-за действий четверых детей, которые почувствовали в квартире запах газа и проверили конфорку. На эту связь указал Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, в день происшествия дома у 14-летней школьницы, живущей на втором этаже, также находились знакомая пятиклассница и 15-летняя приятельница. Также в квартиру зашел первоклассник, чтобы попить воды. В какой-то момент дети почувствовали на кухне странный запах и решили посмотреть, выключена ли плита. После того, как 15-летняя гостья повернула переключатель, произошел взрыв.

В результате из четырех школьников спасти удалось только пятиклассницу, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Остальных детей нашли под обломками без признаков жизни.

Ранее стало известно, что после взрыва в нижнетагильской пятиэтажке задержали мастера-газовика и двух слесарей, которые 24 июня водили последнее перед происшествием техническое обслуживание дома. Также сообщалось, что им собираются предъявить обвинения.

Взрыв газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. По последним данным, жертвами происшествия стали десять человек, среди которых пятеро детей. Еще 15 человек достали из-под завалов живыми.