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07:25, 6 августа 2024Силовые структуры

После обрушения дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика

СК задержал трех слесарей-газовиков после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Нижнем Тагиле следователи задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс» по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает URA.RU со ссылой на источник.

По его данным, вскоре слесарям-газовикам предъвят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе семерых детей. При этом еще 10 человек, пять из которых несовершеннолетние, спасти не удалось.

Сообщалось, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных в форме работников газовой службы. По словам очевидцев, мужчины ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование. При этом один из них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись.

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      Екатерина Кашурникова
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