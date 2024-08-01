Перед взрывом в доме в Нижнем Тагиле неизвестные били по газовым трубам

Незадолго до взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле двое неизвестных в форме работников газовой службы якобы проверяли оборудование в соседнем здании. Как рассказали очевидцы, буквально за несколько минут до взрыва один из мужчин ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись.

Кроме того, со слов местных жителей, неизвестных перед этим прогнали из соседнего дома жильцы. Официальных проверок на 1 августа запланировано не было, уточнили в местной газовой службе. Оборудование в домах проверяли около месяца назад, и компания после этого не отправляла никаких работников на Сибирскую улицу.

Полиция проверит информацию о появившихся незадолго до взрыва «газовщиках»

После рассказов очевидцев в полиции Нижнего Тагила пообещали проверить информацию о неизвестных мужчинах, появившихся возле дома в форме газовщиков.

Кадр: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Один из жителей рассказал о странной проверке за несколько дней до происшествия. По его словам, пока он находился на работе, некие люди заходили к жильцам дома и осматривали газовые трубы. «Мне об этом рассказали соседи. Я в этот момент находился на работе, поэтому ко мне они не попали. А к некоторым жильцам заходили», — поделился мужчина.

По факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома было возбуждено уголовное дело по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Ход расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Из-под завалов продолжают доставать людей

Взрыв в пятиэтажке на Сибирской улице Нижнего Тагила прозвучал утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда здания — по предварительным данным, полностью оказались разрушены около 15 квартир. В соседних домах от взрыва вылетели окна.

По уточненной информации, место взрыва находилось в квартире на третьем этаже. К месту происшествия прибыли спасатели. По последним данным, под завалами здания остаются люди. Извлечь из-под обломков уже удалось пять человек, среди них — трое детей, в том числе трехмесячный младенец. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

Всего, по информации МЧС России, пострадали десять человек, из них пятеро детей. Из дома, где произошел взрыв, а также соседних домов эвакуировали 70 жильцов. Для них развернут пункт временного размещения в гостинице. Всем пострадавшим от взрыва жильцам дома подготовят около 30 квартир.