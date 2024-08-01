Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

Житель взорвавшегося в Нижнем Тагиле дома рассказал о странной проверке

Житель дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, два подъезда которого полностью разрушились из-за взрыва газа, рассказал о странной проверке за несколько дней до ЧП. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Мне об этом рассказали соседи. Я в этот момент находился на работе, поэтому ко мне они не попали. А к некоторым жильцам заходили и осматривали трубы», — рассказал мужчина.

По информации издания, те же самые газовщики приходили в соседний дом за 15 минут до взрыва. Незадолго до ЧП, по словам местных жителей, один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины скрылись. При этом в местной газовой службе, комментируя данные о приходе неких людей в форме газовщиков, заявили, что не отправляли никаких работников к пятиэтажке на Сибирской улице.

Взрыв газа на Урале произошел в четверг, 1 августа. Он разрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 15 квартир. Под завалами, согласно неофициальной информации, могут находиться до 12 человек. Пострадали, по последним данным, 10 человек, пятеро из которых — дети. Один человек, предварительно, не выжил.