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13:27, 1 августа 2024Россия

Газовая служба опровергла данные о приходе работников в пятиэтажку на Урале до взрыва

Газовая служба не отправляла сотрудников к взорвавшейся на Урале пятиэтажке

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В местной газовой службе, комментируя данные о приходе неких людей в форме газовщиков к дому в Нижнем Тагиле до взрыва, заявили, что не отправляли работников к пятиэтажке на Сибирской улице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы ранее сообщили, что двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы выгоняли людей за 15 минут до взрыва в пятиэтажке Нижнего Тагила. Эти же газовики якобы проверяли квартиры в соседней пятиэтажке. Незадолго до взрыва один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины скрылись.

До ЧП никаких проверок по адресам близ дома, где после взрыва обрушилось два подъезда, не планировалось, подчеркнули в газовой службе.

Взрыв газа на Урале произошел в четверг, 1 августа. Он уничтожил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 15 квартир. Пострадали, по последним данным, девять человек, пять из которых — дети. Под завалами, согласно неофициальной информации, могут находиться до 12 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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