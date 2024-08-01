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13:20, 1 августа 2024Силовые структуры

Полиция Нижнего Тагила проверит информацию о появившихся перед взрывом в доме «газовщиках»

В Нижнем Тагиле проверяют информацию о появившихся перед взрывом «газовщиках»

Фото: РИА Новости

Сотрудники полиции проверяют информацию о переодетых в газовщиков мужчинах, которые появились за несколько минут до взрыва дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Газовщиков» заметили местные жители. Они прогнали их, а те, уходя, якобы ударили по трубе. По данным газовой службы, официальных проверок на 1 августа не было запланировано.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Дело возбуждено по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов пятиэтажки на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, прогремел утром 1 августа.

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      Олеся Мицкевич
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