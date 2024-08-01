Глава СКР взял на контроль дело об обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил криминалистам Главного управления криминалистики и экспертам Судебно-экспертного центра СКР оказать практическую помощь в расследовании обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). На место происшествия направлена усиленная следственная группа. Специалисты проводят фиксирование и изъятие вещественных доказательств, опрашивают свидетелей и назначают комплекс экспертиз.

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. По последним данным, под завалами остаются люди.

Также сообщалось, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных в форме работников газовой службы. По словам очевидцев, мужчины ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование. При этом один из них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись.