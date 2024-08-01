Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 1 августа 2024Силовые структуры

Глава СКР взял на контроль дело об обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Кадр: МЧС России

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил криминалистам Главного управления криминалистики и экспертам Судебно-экспертного центра СКР оказать практическую помощь в расследовании обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). На место происшествия направлена усиленная следственная группа. Специалисты проводят фиксирование и изъятие вещественных доказательств, опрашивают свидетелей и назначают комплекс экспертиз.

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. По последним данным, под завалами остаются люди.

Также сообщалось, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных в форме работников газовой службы. По словам очевидцев, мужчины ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование. При этом один из них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели изучить мирный план Трампа по Украине. Но никаких территориальных уступок не будет

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Член СПЧ сообщила о возможном освобождении журналиста Гершковича из российской колонии

      В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше