После взрыва газа в жилом доме в Пермском крае возбудили дело

СК возбудил дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Кизеле

Разрушения после взрыва газа в жилом доме в России сняли на видео

Начало событий в новости Разрушения после взрыва газа в жилом доме в России сняли на видео

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Кизеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Дело заведено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным следствия, хлопок газа произошел в одном из жилых домов города Кизел в четверг, 22 августа. В результате этого часть кровли и стен строения были обрушены. Количество пострадавших пока не известно.

Ранее сообщалось о двух пострадавших при взрыве газа в Пермском крае. Сейчас жильцы дома эвакуированы, а сотрудники экстренных служб приступают к разбору завалов.

