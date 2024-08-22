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18:23, 22 августа 2024Силовые структуры

Взрыв газа в российском городе произошел по вине пьяных жителей дома

СК: взрыв газа в доме в Пермском крае произошел по вине двух пьяных жильцов
Начало событий в новости Названа одна из версий взрыва газа в жилом доме в Пермском крае

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в городе Кизеле Пермского края произошел по вине двух пьяных жильцов, пытавшихся демонтировать газовую плиту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным следствия, 22 августа двое жильцов квартиры в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать газовую плиту. Утечка газовоздушной смеси привела к воспламенению. Один из них госпитализирован, второго мужчину еще ищут.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. В рамках уголовного дела проводятся обыски в управляющей компании.

Взрыв в четырехэтажном доме в Кизеле прогремел утром 22 августа. Выдвигалась версия о неисправности газовой колонки на верхнем — четвертом — этаже. Взрывом выбило верхнюю часть фасада и разрушило стены между комнатами и квартирами.

Пострадали три человека. Ведутся спасательные работы.

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      Любовь Ширижик
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