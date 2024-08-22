Стал известен масштаб разрушений после взрыва в российской многоэтажке

В Пермском крае после взрыва в многоэтажке три квартиры оказались разрушены

В Кизеле Пермского края после взрыва в многоэтажке три квартиры оказались полностью разрушены. Масштаб разрушений стал известен после публикации в Telegram-канале Shot.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, взрывом повредило помещения на последнем этаже четырехэтажного дома.

В МЧС уточнили, что обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами жилого дома, передает ТАСС.

«Установлено, что (...) произошло обрушение межэтажных перекрытий (...), загорания нет», — добавили в ведомстве.

Ранее о взрыве в многоквартирном доме сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин. По его словам, жильцов начали эвакуировать. Разрушения после взрыва сняли на видео. По данным МЧС, пострадали два человека.