Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине входивший в РСФСР Крым

Руководитель СССР Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

Как пояснил президент, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться квазигосударственные образования без четких границ. Путин отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.

«В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР. Границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими», — указал лидер России.

29 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сухопутная операция Вооруженных сил Украины не угрожает полуострову. Аксенов добавил, что все силовые ведомства Крыма работают «как один кулак» и их координация происходит в течение нескольких минут после любого события.

Ранее президент Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Путин заявил, что Запад планомерно насаждал концепцию, по которой Россия является вечным врагом Украины. По словам президента, в итоге антироссийская политика коллективного Запада во главе с США и стала главной причиной трагедии на Украине.