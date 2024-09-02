Путин рассказал о повлиявшем на него прошлом

Путин: выбор будущей профессии определяется множеством факторов

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам города Кызыла, что выбор будущей профессии определяется множеством факторов, в том числе окружением и ценностями. Глава государства вспомнил свое прошлое и то, как оно повлияло на него, передает ТАСС.

«Я рос в простой семье, в среде, которая была настроена очень патриотично. Отец воевал во время Великой Отечественной войны, мама была с ребенком в блокадном Ленинграде, все родственники так или иначе были причастны к событиям Великой Отечественной войны — это были простые, но очень цельные люди», — вспомнил президент.

По словам Путина, школа, литература, семья — в совокупности влияют на формирование мировоззрения человека. «Все это влияло, судя по всему, и на меня», — заключил он.

Глава государства признался, что изначально хотел стать военным и работать во внешней разведке Советского Союза. «И так сложилась судьба», — отметил Путин.

Ранее на сайте Кремля появилась обновленная биография Путина. В частности, добавили информацию о Чемпионате мира по футболу, который прошел в России в 2018 году, о пандемии коронавируса и создании российский вакцины «Спутник V», о проведении специальной военной операции и поправках в Конституцию.