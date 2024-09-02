Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

Президент Путин рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык

Президент России Владимир Путин рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык, передает РИА Новости.

Глава государства на встрече со школьниками в Кызыле отметил, что в России растет интерес к изучению китайского. Путин объяснил это тем, что сейчас активно развиваются отношения с КНР во многих сферах.

«Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом», — отметил он.

Президент подчеркнул, что и китайцы больше хотят познать Россию. Близкие Путина говорят по-китайски. «Члены моей семьи говорят, тоже маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — поделился российский лидер.

В то же время Путин признал, что английский язык по-прежнему объединяет людей по всему миру.

Ранее сообщалось, что президент России посетил Туву впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».