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12:37, 2 сентября 2024Россия

Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

Президент Путин рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык

Фото: Sputnik / Sofia Sandurskaya / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык, передает РИА Новости.

Глава государства на встрече со школьниками в Кызыле отметил, что в России растет интерес к изучению китайского. Путин объяснил это тем, что сейчас активно развиваются отношения с КНР во многих сферах.

«Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом», — отметил он.

Президент подчеркнул, что и китайцы больше хотят познать Россию. Близкие Путина говорят по-китайски. «Члены моей семьи говорят, тоже маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — поделился российский лидер.

В то же время Путин признал, что английский язык по-прежнему объединяет людей по всему миру.

Ранее сообщалось, что президент России посетил Туву впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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