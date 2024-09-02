Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

Президент России Владимир Путин рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык, передает РИА Новости.
Глава государства на встрече со школьниками в Кызыле отметил, что в России растет интерес к изучению китайского. Путин объяснил это тем, что сейчас активно развиваются отношения с КНР во многих сферах.
«Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом», — отметил он.
Президент подчеркнул, что и китайцы больше хотят познать Россию. Близкие Путина говорят по-китайски. «Члены моей семьи говорят, тоже маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — поделился российский лидер.
В то же время Путин признал, что английский язык по-прежнему объединяет людей по всему миру.
Ранее сообщалось, что президент России посетил Туву впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».