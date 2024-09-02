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12:04, 2 сентября 2024Россия

Путин высказался о моде на вейпы

Путин: вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью

Фото: Vladyslav Horoshevych / Shutterstock / Fotodom

Вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. О моде на электронные сигареты президент России Владимир Путин высказался на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки (...) Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием», — отметил глава государства.

По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом, а также проблемы с возможностью в будущем иметь детей.

«С этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы. И это понижает иммунитет (...) Снижается репродуктивная функция — и у мужчин, и у женщин. То есть возможность иметь детей в будущем снижается», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна. При этом президент признался, что в последнюю ночь спал только четыре часа, хотя обычно спит по шесть часов. По его словам, он спит мало, потому что «не может должным образом организовать свой рабочий день».

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      Елена Торубарова
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