Путин высказался о моде на вейпы

Путин: вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью

Вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. О моде на электронные сигареты президент России Владимир Путин высказался на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки (...) Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием», — отметил глава государства.

По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом, а также проблемы с возможностью в будущем иметь детей.

«С этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы. И это понижает иммунитет (...) Снижается репродуктивная функция — и у мужчин, и у женщин. То есть возможность иметь детей в будущем снижается», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна. При этом президент признался, что в последнюю ночь спал только четыре часа, хотя обычно спит по шесть часов. По его словам, он спит мало, потому что «не может должным образом организовать свой рабочий день».