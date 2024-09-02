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11:28, 2 сентября 2024Россия

Путин высказался о стратегической победе и призвал быть всегда готовыми к борьбе

Путин: надо всегда быть готовым к борьбе

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе №20, высказался о стратегической победе. Глава государства призвал россиян быть всегда готовыми к борьбе, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты, Путин вспомнил высказывание полководца Александра Суворова «Пуля - дура, штык - молодец», отметив, что этим словам можно придать более широкое значение.

«Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе - и успех будет обеспечен (...) А для достижения стратегической победы важно иногда проявлять гибкость», — заявил президент России.

Ранее на встрече со школьниками Путин высказался о конфликте на Украине. По его словам, действующие власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, ввиду того, что опасаются проиграть выборы после отмены военного положения.

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      Елена Торубарова
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