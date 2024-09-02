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10:54, 2 сентября 2024Путешествия

Путин заявил о «сумасшедших темпах» развития туризма в России

Путин: внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил, что внутренний туризм развивается «сумасшедшими темпами». Об этом он заявил на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла, его слова приводит ТАСС.

По мнению Путина, эта тенденция касается и Республики Тува, в которой «очень красиво, если сказать по-простому». «Я здесь много раз бывал, вы наверняка знаете об этом. И самобытная культура тувинцев, и ландшафты, и горы, и реки — знаете, в мире не много таких уголков, как Тува», — подчеркнул он.

Российский лидер прилетел в столицу Тувы Кызыл 2 сентября. Там осмотрел школу №20 имени Героев Отечества и провел в ней открытый урок «Разговоры о важном».

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      Алина Черненко
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