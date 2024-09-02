Путин заявил о вкладе российских музыкантов в мировую культуру

Владимир Путин заявил о влиянии российских музыкантов на мировую культуру

Президент России Владимир Путин рассказал о влиянии российских музыкантов на мировую культуру. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравительном письме преподавателям и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы по случаю открытия учебного заведения и Дня знаний глава государства отметил вклад, который российские музыканты внесли в мировую культуру.

«Мы по праву гордимся блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством и огромным вкладом в развитие мировой культуры», — говорится в документе.

Ранее Путин прокомментировал «отмену» русской культуры в западных странах.