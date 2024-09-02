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10:25, 2 сентября 2024Из жизни

Пятилетний мальчик выловил крупную рыбу и поставил рекорд

Пятилетний мальчик из США поймал солнечного окуня рекордных размеров

Фото: Jed Owen / Unsplash

В США ребенок выловил солнечного окуня рекордных размеров. Об этом пишет Wired2Fish.com.

Пятилетний Грегори Мартин из города Буффало рыбачил с семьей на озере Онейда 24 августа. Мальчик ловил рыбу с лодки. В какой-то момент ему удалось вытащить из воды крупного солнечного окуня. Его родные сразу отметили, что он поставил рекорд.

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Вес рыбы во время официального измерения составил примерно 850 граммов. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, тогда рыбак поймал окуня весом примерно 700 граммов.

Ранее жительница США поймала крупную ильную рыбу, которую также называют амия, и установила новый рекорд штата Западная Вирджиния. Обладательницей нового достижения стала Лорен Ноубл из поселка Летарт.

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      Антонина Черташ
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