Пятилетний мальчик выловил крупную рыбу и поставил рекорд

Пятилетний мальчик из США поймал солнечного окуня рекордных размеров

В США ребенок выловил солнечного окуня рекордных размеров. Об этом пишет Wired2Fish.com.

Пятилетний Грегори Мартин из города Буффало рыбачил с семьей на озере Онейда 24 августа. Мальчик ловил рыбу с лодки. В какой-то момент ему удалось вытащить из воды крупного солнечного окуня. Его родные сразу отметили, что он поставил рекорд.

Вес рыбы во время официального измерения составил примерно 850 граммов. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, тогда рыбак поймал окуня весом примерно 700 граммов.

Ранее жительница США поймала крупную ильную рыбу, которую также называют амия, и установила новый рекорд штата Западная Вирджиния. Обладательницей нового достижения стала Лорен Ноубл из поселка Летарт.