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13:45, 2 сентября 2024Мир

Раскрыт план НАТО по вторжению в Россию со стороны восточного блока

Артамонов заявил о грядущем полномасштабном конфликте НАТО с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО готовит многонациональные боевые группы в странах восточного блока. О планах Североатлантического альянса по вторжению в Россию пишет «Царьград».

По данным издания, НАТО уже «держит наготове восемь кулаков», готовых в любой момент ударить по российскому государству. Речь идет о Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии, которые получили статус батальонов переднего края. «Когда уже идет формирование крупных соединений, можно говорить о грядущем полномасштабном конфликте», — заявил военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Собеседник отметил, что на территории Прибалтики с 2024 года прекращена ротация сил НАТО, а это значит, что пошло «накопление контингента». По итогам саммита НАТО в Мадриде в 2022 году было принято решение создать контингент в 250 тысяч бойцов сил быстрого реагирования на севере Европы. «Вот это фактически уже план. И план военный», — подчеркнул Артамонов.

Ранее политолог Сергей Марков предрек прямое военное столкновение России с НАТО. По его словам, к этому приведет использование американских самолетов F-16 в конфликте на Украине.

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      Маргарита Миронова
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