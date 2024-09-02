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10:17, 2 сентября 2024Моя страна

Раскрыты траты россиян на летний отдых

«Отелло»: россияне тратили на путь до места отдыха летом до 10 тысяч рублей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Эксперты сервиса бронирования от 2ГИС «Отелло» выяснили, сколько денег россияне потратили на дорогу, проживание и развлечения во время летнего отпуска. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты раскрыли, что на путь до места отдыха на машине и на поезде опрошенные тратили в среднем до 10 тысяч рублей. За авиаперелеты туристам приходилось отдавать до 50 тысяч рублей.

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«На проживание во время своей последней летней поездки более половины респондентов (54 процента) потратили до 30 тысяч рублей, 18 процентов из них смогли ограничиться бюджетом до 10 тысяч», — говорится в сообщении.

У 21 процента опрошенных расходы на отдых составили 30-60 тысяч, а у 12 процентов — 60-90 тысяч рублей. Более высокие затраты на жилье — свыше 90 тысяч — зафиксированы у 13 процентов участников опроса.

«На организацию досуга — 21 процент опрошенных туристов сообщили, что потратили от 20 до 30 тысяч рублей, — указали эксперты. — Такое же количество отдыхающих потратили на развлечения более 50 тысяч рублей. Более скромные расходы — до пяти тысяч рублей — указали 14 процентов участников».

Ранее аналитики «Отелло» назвали лучшие места в России за наблюдением за звездопадом Персеиды. По мнению специалистов, идеальным направлением для тех, кто хочет «поймать» падающие звезды, является юг России, в особенности Кавказ, Кубань, Ставропольский край и Калмыкия.

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      Фариза Бацазова
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