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18:53, 2 сентября 2024Мир

Реакцию НАТО на вступление Турции в БРИКС оценили

Политолог Хас: страны НАТО не будут против вступления Турции в БРИКС
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Страны Североатлантического альянса не будут против вступления Турции в межгосударственное объединение БРИКС. Такое мнение выразил политолог Керим Хас, передает «Абзац».

«Думаю, что вступление Турции в БРИКС не противоречит членству в НАТО (...) В последнее время Анкара активно развивает отношения с Россией и Китаем, поэтому ее заявка является логичным продолжением этого вектора (...) Главные союзники республики в альянсе в лице США и Великобритании воспримут этот шаг страны как возможность снизить антизападный курс БРИКС», — отметил эксперт.

По мнению Хаса, Турция «на сегодняшний день находится в очень тяжелом экономическом кризисе», поэтому вступление в БРИКС даст ей «гораздо больше, чем объединению». Но при этом он подчеркнул, что в будущем членство может открыть для Анкары возможность для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило об официальной подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. По словам источников, администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из необходимости сотрудничества с развивающимися странами.

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      Дарья Устьянцева
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