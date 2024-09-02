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13:33, 2 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО

Mash: ОСАГО в России может подорожать на 30 процентов из-за цен на запчасти
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России полисы ОСАГО могут подорожать на 30 процентов из-за роста цен на запчасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина, страховка автомобиля в России уже в три-пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на практически одинаковые регулирование, цены и аварийность в странах. Так, оформление ОСАГО на Kia Rio 2020 года с двигателем мощностью 122 лошадиных силы для водителя с двухлетним стажем для россиянина обойдется в 9100-13 866 рублей, а для белоруса — примерно в 3000 в пересчете на российские рубли.

Максимальная выплата по ОСАГО в России — до 400 тысяч рублей, а в соседней республике — до 10 тысяч евро. При этом стоимость деталей для автомобилей в России занижена минимум втрое — передние бамперы для BMW 5 страховщики оценивают в 47 тысяч рублей, хотя их реальная цена составляет почти 200 тысяч. Для базового «Соляриса» запчасть обойдется не дешевле девяти тысяч рублей, а для Lada Granta — почти 4,5 тысячи рублей, в то время как страховая выплачивает за них 5,6 и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Из-за маленьких компенсаций россияне часто отказываются от страховки, и больше половины водителей в регионах России не приобретают полисы совсем. Эксперты предупредили, что это может уже в ближайшие три года развалить систему ОСАГО в стране.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль ранее призывал увеличить лимиты выплат по полисам ОСАГО. Существующих выплат не хватает, если человек серьезно пострадал в ДТП, поэтому их стоит увеличить до 50 миллионов рублей, большую часть из которых компенсирует государство, отметил эксперт.

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