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17:28, 2 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о вероятности ареста и изъятия долларов

Экономист Зайнуллин: до гражданской войны в США осталось несколько шагов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Illustration / Reuters

Доллар может перестать быть как средством для международных расчетов, так и региональной валютой. Об этом заявил доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Его цитирует Bankiros.ru.

Зайнуллин предположил, что антироссийские санкции, заморозка активов РФ и угроза их конфискации снижают доверие к американской валюте. У граждан России активы в долларах могут быть арестованы, заморожены или изъяты в любой момент.

Он полагает, что внутриполитическая напряженность в Соединенных Штатах в 2024 году накалилась настолько, что осталось лишь несколько шагов до гражданской войны. Об этом говорят и сепаратистские тенденции Техаса в январе 2024 года, и покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Кроме того, положение дел ухудшается из-за роста общего долга, который уже преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Государственный долг же достиг 35 триллионов долларов. А это больше 120 процентов от ВВП. Расходы на его обслуживание весной превысили 13 процентов от бюджета США.

В начале августа экономист Михаил Хачатурян заметил, что США уже почти два года балансируют на грани рецессии. Однако, если она все-таки наступит, то мировая экономика уменьшится как минимум на четыре-пять процентов, а европейская — не меньше чем на шесть-восемь.

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