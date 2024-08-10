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11:29, 10 августа 2024Экономика

Мировой экономике предсказали падение из-за рецессии в США

Экономист Хачатурян: экономика ЕС уменьшится на 6-8 % из-за рецессии в США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Если США погрузятся в рецессию, то мировая экономика сократится как минимум на четыре-пять процентов, а европейская — не меньше чем на шесть-восемь. Об этом заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Его цитирует РИА Новости.

Он считает, что США балансируют на грани рецессии уже около двух лет. Вероятность такого поворота событий то увеличивается из-за ситуации с госдолгом и усиления инфляции, то уменьшается благодаря вливаниям в оборонно-промышленный комплекс и денежной эмиссии.

Впрочем, острых проблем такая политика не решает. Кроме того, если власти США пойдут на снижение госдолга, это грозит доллару утратой статуса резервной валюты. Поэтому потолок не перестанут повышать. А чтобы справиться с проблемой производства, предприятия надо вернуть в США. Это непростая задача, так как корпорации предпочитают оставаться в Китае и запускать там новые заводы.

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Как следствие, уменьшение ставки ФРС, скорее всего, не сможет серьезно усилить экономическую активность и сократить безработицу.

Ранее сообщалось, что американские фондовые индексы уверенно выросли. По данным на 8 августа Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,76 процента, а Nasdaq Composite — на 2,87 процента. Такой итог объясняют тем, что рынок труда США сохранил устойчивость — количество новых заявок на пособие по безработице упало на 17 тысяч.

До этого Вашингтон расширил антикитайские санкции и запретил ввозить продукции пяти компаний из КНР.

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