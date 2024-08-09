Фондовый рынок США рекордно вырос

Индекс S&P 500 в США вырос 8 августа на максимальные с ноября 2022 года 2,3 %

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг, 8 августа, уверенным ростом, сообщает «Интерфакс». Индекс S&P 500 вырос 8 августа на максимальные с ноября 2022 года 2,3 процента, Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,76 процента, а Nasdaq Composite — на 2,87 процента.

Как отмечает агентство, такие результаты связаны со статистикой, показавшей, что рынок труда США сохраняет устойчивость — согласно отчету Минтруда США, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе сократилось на 17 тысяч, до 233 тысяч. Пристальный интерес к этим данным связан с тем, что информация по рынку труда за июль ранее спровоцировала рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков.

Ранее на этой неделе стало известно, что один из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase повысил вероятность наступления рецессии в экономике США к концу текущего года с 25 до 35 процентов. Возможность рецессии ко второй половине 2025 года аналитики по-прежнему оценивают на уровне 45 процентов, резко снизив при этом ожидания по сохранению процентных ставок ФРС «высокими в течение длительного времени».