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13:23, 2 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 сентября

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 2 и 3 сентября местами в юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование город Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее отдыхающая в Сочи туристка закидала камнями охранников на пляже и нарвалась на Росгвардию. Инцидент произошел с 35-летней жительницей Ульяновска. Женщина в состоянии алкогольного опьянения шумела, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания людей.

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      Фариза Бацазова
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