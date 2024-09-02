Россиянам раскрыли цены на авиабилеты в Сочи на Новый год

TourDom: улететь из Москвы в Сочи в конце декабря можно за 21 тысячу рублей

Улететь из Москвы в Сочи авиакомпанией iFly в конце декабря можно за 21 тысячу рублей. Цены на билеты в российский курортный город на новогодние каникулы раскрыл портал TourDom.

Уточняется, что авиабилеты на рейс «Уральских авиалиний» с вылетом 27 декабря и возвращением 2 января стоят 22 тысячи рублей без багажа (доплата за него составит 3,5 тысячи). Отправляться на отдых в первый день зимних каникул будет дороже. Так, билет на рейс той же авиакомпании с вылетом 29 декабря и возвращением 4 января обойдется в 27 тысяч рублей без багажа.

Авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи тоже выгоднее с вылетом 27 декабря: у «Уральских авиалиний» они стоят 24 тысячи рублей без багажа (доплата за него — 3,8 тысячи). А 28 и 29 декабря улететь в курортный город получится дороже — от 27 тысяч рублей (с возвращением 3 и 4 января).

Кроме того, авиакомпания S7 предлагает билеты из Новосибирска в Сочи с вылетом 27 декабря и возвращением 2 января от 30 тысяч рублей без багажа.

Ранее сообщалось, что цены на путевки в некоторые популярные гостиницы турецкой провинции Анталья с вылетами из Москвы в бархатный сезон значительно упали. Путешественники смогут приобрести туры на конец первой недели сентября дешевле, чем они предлагались в середине июля.

