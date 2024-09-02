Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 2 сентября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли цены на авиабилеты в Сочи на Новый год

TourDom: улететь из Москвы в Сочи в конце декабря можно за 21 тысячу рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Улететь из Москвы в Сочи авиакомпанией iFly в конце декабря можно за 21 тысячу рублей. Цены на билеты в российский курортный город на новогодние каникулы раскрыл портал TourDom.

Уточняется, что авиабилеты на рейс «Уральских авиалиний» с вылетом 27 декабря и возвращением 2 января стоят 22 тысячи рублей без багажа (доплата за него составит 3,5 тысячи). Отправляться на отдых в первый день зимних каникул будет дороже. Так, билет на рейс той же авиакомпании с вылетом 29 декабря и возвращением 4 января обойдется в 27 тысяч рублей без багажа.

Материалы по теме:
Что посмотреть в Сочи за выходные? Куда можно сходить за пару дней, главные достопримечательности курорта
Что посмотреть в Сочи за выходные?Куда можно сходить за пару дней, главные достопримечательности курорта
8 мая 2024
Куда поехать на море в сентябре 2024 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2024 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
28 августа 2024

Авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи тоже выгоднее с вылетом 27 декабря: у «Уральских авиалиний» они стоят 24 тысячи рублей без багажа (доплата за него — 3,8 тысячи). А 28 и 29 декабря улететь в курортный город получится дороже — от 27 тысяч рублей (с возвращением 3 и 4 января).

Кроме того, авиакомпания S7 предлагает билеты из Новосибирска в Сочи с вылетом 27 декабря и возвращением 2 января от 30 тысяч рублей без багажа.

Ранее сообщалось, что цены на путевки в некоторые популярные гостиницы турецкой провинции Анталья с вылетами из Москвы в бархатный сезон значительно упали. Путешественники смогут приобрести туры на конец первой недели сентября дешевле, чем они предлагались в середине июля.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше