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19:51, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин из ревности избил сожительницу до смерти

В Хабаровске будут судить мужчину, избившего до смерти сожительницу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровске суд рассмотрит дело против 57-летнего мужчины, обвиняемого в расправе над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 июня в квартире дома на улице Руднева пара поссорилась из-за ревности. Тогда россиянин стал избивать подругу по голове и телу. Она не выжила.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее в Удмуртии 55-летнему россиянину дали 10 лет колонии строгого режима за расправу над 35-летним бывшим компаньоном по бизнесу.

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      Екатерина Кашурникова
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