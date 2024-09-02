Россиянин нашел способ проучить чиновников и попал на видео

Житель Каменска вывалил кучу земли у администрации, чтобы проучить чиновников

Россиянин нашел способ проучить чиновников. Для того чтобы реализовать свой замысел, житель Каменска-Шахтинского вывалил кучу земли у входа администрации города. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, чиновники сами разрешили местному бизнесмену сделать это, но когда перед входом в администрацию появилась куча земли, выбежали с возмущениями и вызвали полицию.

Однако пресечь действия не удалось, так как по выданным администрацией бумагам коммерсант сделал все на законных основаниях. Как пишет Don Mash, мужчина ранее направил запрос в администрацию, чтобы ему разрешили хранить свои стройматериалы на Ленина, 74 — как раз по адресу администрации, и его одобрили.

В 2019 году ритуальщики и родственники выставили у здания правительства Самарской области открытый гроб с телом мужчины, заявив, что в городе орудует «кладбищенская мафия».