Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 2 сентября 2024Россия

Россиянин нашел способ проучить чиновников и попал на видео

Житель Каменска вывалил кучу земли у администрации, чтобы проучить чиновников

Россиянин нашел способ проучить чиновников. Для того чтобы реализовать свой замысел, житель Каменска-Шахтинского вывалил кучу земли у входа администрации города. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, чиновники сами разрешили местному бизнесмену сделать это, но когда перед входом в администрацию появилась куча земли, выбежали с возмущениями и вызвали полицию.

Однако пресечь действия не удалось, так как по выданным администрацией бумагам коммерсант сделал все на законных основаниях. Как пишет Don Mash, мужчина ранее направил запрос в администрацию, чтобы ему разрешили хранить свои стройматериалы на Ленина, 74 — как раз по адресу администрации, и его одобрили.

В 2019 году ритуальщики и родственники выставили у здания правительства Самарской области открытый гроб с телом мужчины, заявив, что в городе орудует «кладбищенская мафия».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше