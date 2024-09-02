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20:48, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за насилие над падчерицей и съемки порнографии

В Петербурге россиянину дали срок за насилие над падчерицей и съемки порно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге к 15 годам колонии и штрафу в два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда приговорили россиянина, который на протяжении пяти лет насиловал свою падчерицу. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, на протяжении пяти лет мужчина пользовался беспомощным состоянием 14-летней девочки и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Мужчина подавлял личность подростка, угрожая применением насилия. Злоумышленник также снимал свои сексуальные утехи на видео для изготовления порнографических материалов.

Суд применил к педофилу принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения у психиатра.

30 августа сообщалось, что в Адыгее прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего начальника СИЗО сельского поселения Тахтамукай Арсена Гаштова, обвиняемого в превышении полномочий, в результате чего сокамерник избил педофила.

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      Владимир Седов
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