Россиянин расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

В Бурятии мужчина расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

В Бурятии местный житель расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). На допросе он дал подробные признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района. Накануне, 31 августа, фигурант в течение дня распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Пара поссорилась. В результате мужчина нанес месячной дочери несовместимые с жизнью травмы. Затем в гости к ним пришла соседка. Не увидев дома ребенка, она сообщила об этом в полицию. Избитую девочку обнаружили на веранде.

Ранее сообщалось, что в Московской области суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Мариуполя за совершенную в 2016 году расправу над любовницей и ее дочкой.