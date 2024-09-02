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11:04, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

В Бурятии мужчина расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Бурятии местный житель расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). На допросе он дал подробные признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района. Накануне, 31 августа, фигурант в течение дня распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Пара поссорилась. В результате мужчина нанес месячной дочери несовместимые с жизнью травмы. Затем в гости к ним пришла соседка. Не увидев дома ребенка, она сообщила об этом в полицию. Избитую девочку обнаружили на веранде.

Ранее сообщалось, что в Московской области суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Мариуполя за совершенную в 2016 году расправу над любовницей и ее дочкой.

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      Анна Габай
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