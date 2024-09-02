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08:28, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин ударил ногой полицейского и попал под следствие

В Астрахани пьяный мужчина ударил ногой полицейского

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Астрахани 40-летний местный житель напал на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 августа пьяный мужчина на улице Спортивной в Ленинском районе при оформлении протокола об административном нарушении стал агрессивно себя вести. Он ударил сотрудника МВД ногой в грудь.

Против россиянина возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал до 29 сентября гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе.

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      Екатерина Кашурникова
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