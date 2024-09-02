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05:07, 2 сентября 2024Россия

Россиянка рассказала о планах ВСУ похитить жителей Курской области

Россиянка заявила о планах ВСУ увезти на Украину жителей Курской области

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирались похитить и увезти на Украину жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщила военным следователям местная жительница, передает РИА Новости.

По ее словам, для этих целей украинские военные подогнали военную технику, однако «что-то поменялось». Женщина предположила, что в случае реализации плана россияне вряд ли остались бы в живых.

Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, чтобы обменять их на пленных военных. Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк признают, что людей похищают для увеличения обменного фонда, заявил он. Олейник подчеркнул, что такой фонд является несоразмерным, так как речь идет о мирных гражданах, а не о военных. По его мнению, так украинские власти пытаются шантажировать Россию и дестабилизировать ситуацию в стране.

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      Марина Совина
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