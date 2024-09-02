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14:44, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка задолжала алименты дочери и пряталась от приставов в подземном тоннеле

Жительница Перми прорыла подземный ход в дом, чтобы прятаться там от приставов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Женщина из Пермского края задолжала алименты дочери и решила прорыть подземный ход в дом, чтобы прятаться там от приставов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

По данным пресс-службы, речь идет о 46-летней жительнице Кочевского района. Женщина задолжала около 150 тысяч рублей алиментов для дочери 2010 года рождения, за что была привлечена к административной и даже уголовной ответственности. После получения судимости по статье 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») УК РФ злоумышленница не начала выплачивать долги, зато решила более тщательно скрываться от судебных приставов.

Вскоре в отношении нее вновь возбудили уголовное дело, а приставы выехали по месту ее проживания для вручения обвинительного акта. Увидев замок на двери, силовики решили осмотреть местность. Рядом с домом они заметили подкоп и видневшуюся из него испачканную землей голову должницы.

Оказалось, что женщина прорыла тоннель, ведущий в дом, чтобы прятаться там от приставов. Они помогли ей выбраться, сопроводили в подразделение ФССП и выдали необходимые документы.

Ранее житель Калининграда спрятался от приставов в холодильнике, чтобы не идти с ними в суд.

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      Олеся Мицкевич
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