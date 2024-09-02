Подростка осудили за расправу над 10-летней россиянкой и надругательством над ее телом

В КЧР подростка осудили на 9 лет за убийство 10-летней и изнасилование ее трупа

Карачаевский городской суд приговорил к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, который расправился с 10-летней девочкой и надругался над ее телом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкессии (КЧР).

Юношу признали виновным в покушении на изнасилование, покушении на расправу, а также в расправе и надругательстве над телом умершей. В ведомстве добавили, что максимальный срок наказания для обвиняемого не мог превышать десяти лет лишения свободы.

Суд установил, что все произошло в апреле 2023 года. Подросток, которому на тот момент было 15 лет, совершил покушение на жизнь и изнасилование девочки в одном из домов Карачаевска. Он же 20 апреля расправился с другой девочкой, которой было 10 лет, и затем надругался над ее телом.

Как уточнялось ранее, школьница вышла в магазин за мороженым и не вернулась. Спустя три часа ее родственники обратились в полицию, а саму потерпевшую нашли в подъезде без одежды и с перерезанным горлом.