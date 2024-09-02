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15:21, 2 сентября 2024Моя страна

Студентам российского вуза выплатят 100 тысяч рублей при одном условии

В Невинномысском медицинском институте ввели доплату за посещение в 100 тысяч

Фото: jesse orrico / Unsplash

В Ставропольском крае в Невинномысском медицинском институте ввели новую выплату для студентов. Учащиеся смогут получить 100 тысяч рублей, выполнив одно условие. Об этом сообщается в Telegram-канале высшего учебного заведения.

В институте рассказали, что уникальная программа поощрения рассчитана на самых ответственных студентов. С сентября 2024 года по июнь 2025 года включительно каждый учащийся института, кто не пропустил ни одного занятия в течение учебного года, сможет получить дополнительный материальный бонус в размере 100 тысяч рублей.

Среди условий получения выплаты 100-процентная посещаемость с сентября по июнь, а также высокий средний балл по всем дисциплинам (не менее 4,9 балла).

«Наша новая программа — это способ сказать спасибо за ваше трудолюбие и преданность учебе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стобалльники по ЕГЭ из Татарстана получат десятки тысяч рублей. Денежные премии выдающимся выпускникам школ выделит Минобрнауки российского региона. Размер единовременной выплаты будет зависеть от количества предметов, сданных на максимальный результат, — 15, 25 и 35 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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